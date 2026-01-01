SEÇİLMİŞ ALAN ADI PORTFÖYÜ
Büyük fikirler,
doğru isimle
başlar.
Projenize uygun adresi portföyümüzden seçin. Beğendiğiniz alan adını inceleyin, teklifinizi doğrudan bize iletin.
Teknoloji · Finans · Oyun · Premium
yeni bir fikir.
domainal.in ↗
büyük bir başlangıç.✳
Kısa. Akılda kalıcı. Size ait.İyi bir marka, iyi bir isimle başlar..com .org .in .games .tr
ALAN ADI PORTFÖYÜ
Markanızın yeni adresi.
Yalnızca portföyümüze eklenen alan adları listelenir. Yeni alan adı kayıt hizmeti sunulmaz.
emlak.market · manav.com.tr · gundem.tv · chartka.com · restaurant.com.tr · mobile.com.tr · books.com.tr · ex.com.tr · poki.games · thebest.co · ucakbileti.com.tr · yatirimyap.com.tr · canlipiyasa.com · kiralikaraba.com.tr · zap.com.tr · car.com.tr · dedektor.com.tr · byapple.com · ww.com.tr · large.com.tr · sanalda.com
Henüz listelenen alan adı yok.
İYİ BİR İSİM NASIL SEÇİLİR?
Bir adres değil,
bir başlangıç seçin.
Doğru alan adı; anlatması kolay, yazması zahmetsiz ve projenizle birlikte büyüyebilen bir isimdir.
01
Kısa ve anlaşılır tutun
Söylendiğinde kolay yazılan, gereksiz karakterler içermeyen isimleri değerlendirin.
02
Fikrinize uygun uzantıyı seçin
Hedef kitlenizi ve projenizin amacını düşünerek isim ile uzantıyı birlikte değerlendirin.
03
Teklif ve transferi görüşün
Teklifinizi iletin. Fiyat ve transfer koşullarını satıcıyla netleştirdikten sonra karar verin.